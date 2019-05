Invitat de exceptia la BZI LIVE! Deputatul iesean Petru Movila, candidat la alegerile europarlamentare, va vorbi despre planul PMP in Parlamentul European

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua emisiune importanta in studioul BZI LIVE. Incheiem saptamana in forta cu o serie de detalii despre marile proiecte ale Iasului si cum au fost acestea implementate. Vineri, 23 mai, de la ora 15.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent deputatul Petru Movila, presedintele organizatiei judetene a PMP Iasi. Petru Movila va discuta deschis despre situatia din Europa, despre apropiatele alegeri europarlamentare, parlamentarul iesean fiind si candidat PMP pentru un loc la Bruxelles. In plus, Petru Movila va mai aborda si subiecte ce tin de proiectele initiate de el la nivel national, despre cele asumate de PMP, dar si despre investitiile din judetul Iasi. In alta ordine de idei, Petru Movila va ex ...