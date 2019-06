Invitat de exceptie la BZI LIVE! Vasile Asandei face anunturi despre toate investitiile din Nord-Estul Romaniei

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 28 iunie 2019, incepand cu ora 13.00, in Platoul BZI LIVE va avea loc un interviu de exceptie. Alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, in studioul BZI LIVE va fi prezent Vasile Asandei, Director general, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Vasile Asandei ne va dezvalui toate detaliile despre Conferinta Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa, Editia a 10-a WIRE X 2019, conferinta la care au participat nume sonore din domeniu. In alta ordine de idei, Directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va anunta o serie de investitii, dar si stadiul investitiilor curente. Toti cei care au intrebari le pot adresa la rubrica de comentarii ...