Invitati din douasprezece tari la „Atelierele FILIT pentru traducatori”

Ajunse anul acesta la cea de-a V-a editie, „Atelierele FILIT pentru traducatori" se desfasoara la Ipotesti in perioada 3-12 septembrie 2019. Creat in 2015 de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi in colaborare cu Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu, programul ofera un cadru de intalnire si comunicare profesionala pentru traducatori din limba romana intr-o limba straina. La ateliere vor lua parte Johanna Bertóti (Romania, limba maghiara), Hristo Boev (Bulgaria), Angela Bratsou (Grecia), Florin Buzdugan (Romania, limba engleza), Maria Gabriela Constantin (Romania, limba maghiara), Jan Cornelius (Germania), Jean-Louis Courriol (Franta), Andrew Davidson-Novosivschei (S.U.A.), ...