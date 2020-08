Invitatie la teatru: Cosmarul lui Puck“ – spectacol sustinut in cadrul FITIC Constanta

Spectacol de teatru pus în scenă în acest week-end, de Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare“.Teatrul Pentru Copii Și Tineret „Căluțul de Mare” din Constanța vă așteaptă sâmbătă, 22 august 2020, ora 22.00, la spectacolul „Coșmarul lui Puck”, după „Visul unei nopți de vară” al lui William Shakespeare, spectacol susținut în cadrul Festivalului Internațional De Teatru Independent Constanța, ce are loc in perioada 20 august-23 august 2020, la Thermaele Romane, Constanța.Spectacolul este recomandat pentru etapa de vârstă 14+ (spectacol pentru tineret)Regia spectacolului este realizată de Tiberiu Roșu, actor și director artistic al Teatrului „Căluțul de mare” iar Geta Răvdan-Huncanu s-a ocupat de coregrafia spectacolului.In distribuție:Vlad Ianuș/Tiberius Zavelea, Grațian Prisacariu, Daniela Vlad, Oana Sârbu, Alexandra Burnichi, Alina Manțu, Teodor Robert Dobre, Andrei Calu, Andrei Stroescu, Buse Ozgul, Daniel Minciună, Ion Ciolan, Gabriel Sandu, Vlad Constantinescu, Bogdan Dandeș, Ștefan Oprișan, Arina Cojocaru, Cristina Dănciulescu, Ana Bădilă, Cosmina Melcea, Sandra Armașu, Robert Ioan.Spectacolul adună pe scenă, alături de actori profesioniști ai teatrului, tineri actori ai liceelor constănțene, care dau un plus de energie și tinerețe spectacolului și performanța lor, vin în întâmpinarea orizontului de așteptare al adolescenților.In viziunea regizorală actuală, Puck este un adolescent ca toți adolescenții, în preajma vârstei de 18 ani, un tânăr rebel, cu problemele specifice vârstei, cu neîmpliniri, cu frustrări, însă cu dorința de a se schimba. Fricile și temerile lui sunt conservate într-un coșmar ce precede povestea lui Shakespeare „Visul unei nopți de vară”. Ca pe o scenă de teatru în teatru și în care tehnicienii de scenă sunt meșteșugarii din piesa lui Shakespeare. Aceștia sunt niște oameni simpli care vor sa facă teatru cu mai mult sau mai puțin talent ca prin „căminele culturale”. Meșteșugarii ar dori și ei să viseze, dar nu reușesc. Închipuirea e un dar de la Dumnezeu. Acolo unde natura e prea grosolană, prea primitivă, această minunată putere nu mai poate străbate.La curtea lui Theseu fiecare dintre cele trei perechi de miri e definită in funcție de poziția ei față de lumea vrăjii. Perechile care se iubesc cu adevărat: Lysander si Hermia, Demetrius și Helena, sunt cele mai tulburate de intervenția vrăjita a lui Oberon și a lui Puck. Sentimentele intense sunt ca fulgerele, se frâng pentru a reveni. Prietenia lui Theseu cu Hypolita, care numai pe departe ar putea semăna a dragoste, e de o absolută continuitate. Asupra lor, spiritele nu pot avea niciun fel de înrâurire pentru că nu cuprind fenomenul de nebunie prin care dragostea intensă, îi scoate pe oameni din curba normală a existenței lor.Al treilea cerc, cuprins de dragoste și zămislit în fantezie, e acela al spiritelor, Oberon și Titania fiind reprezentanții forțelor naturale. Asemeni oamenilor, uniți printr-o dragoste care a fost cândva, ei își adresează reproșuri dictate de o gelozie întârziată, fiecare manifestând un spirit de dominație față de partener. După vraja in urma căreia Titania se îndrăgostește de capul de măgar al lui Fundulea, împăcarea lor ia proporțiile unei reînfrățiri a elementelor.Tema imaginației se împletește strâns cu aceea a „esenței-aparente” sau „a fi”, „a părea”. Dacă oamenii simpli refuză artificiile imaginației, cei „rafinați” se lasă in voia ei, trăiesc in și prin ea, devenind alții.Notă (din partea organizatorilor):Intrarea este gratuită şi se face cu 30 de minute înaintea spectacolului! Din cauza numărului mic de locuri disponibile, impus de restricțiile provocate de nou coronavirus, vă rugăm să vă rezervați locul pe www.bilet.ro.Rezervarea este necesară pentru respectarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS‐CoV2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară: evitarea aglomerării de persoane la accesul în spațiu, cozi etc.Rezervarea este anulată cu 15 minute înainte de începerea spectacolului, locul urmând a fi oferit altui spectator.