Ioan Albu, fost prefect al judetului Constanta, sub control judiciar

Ioan Albu este judecat sub control judiciar pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Judecătoria Medgidia a decis ca, fost prefect al județului Constanța, să rămână sub control judiciar! Decizia nu este definitivă!Iată decizia magistrațiloreste judecat sub control judiciar pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.În rechizitoriul întocmit, procurorii din Medgidia arată că, la data de 16 februarie, în jurul orei 19:15,, fost prefect al județului Constanța, a condus pe drumurile publice având o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (respectiv 2,45 g/l alcool pur în sânge la prima probă, ora 21.15, respectiv 2,20 g/l alcool pur în sânge la a doua, recoltată la ora 22.15), autoturismul marca Range Rover cu nr. de înmatriculare CT (...) pe DN3. În timp ce circula dinspre localitatea Ciocârlia de Sus către comuna Cobadin, la km. 231+600 m, fostul prefect a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare CT (...), care circula regulamentar din sens opus și care era condus de numitul Tudor Aurel, în urma accidentului rutier rezultând moartea numitului Tudor Aurel.Conform magistraților, în autoturismul marca Range Rover au fost găsite pe podeaua stângă spate un dop de plută și pe podeaua dreapta spate o sticlă de 0,75 l cu etichetă de Viișoara Cuvée Ioan, desfăcută, fără lichid. De asemenea, în actele oamenilor legii se mai arată că pe tapițerie (plafon, scaune) au fost identificate pete de lichid roșcat cu miros de vin.După accident, Ioan Albu a fost internat în spital, ca urmare a rănilor suferite.Pe data de 21 februarie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au solicitat Judecătoriei Medgidia arestarea preventivă a lui Ioan Albu, însă cererea a fost respinsă, prin decizia 3/2020 din data de 21 februarie, de Marius Cătălin Croitoru, președintele Judecătoriei Medgidia. Acesta a dispus ca fostul prefect să fie plasat în stare de arest la domiciliu.Decizia Judecătoriei Medgidia a fost contestată la Tribunalul Constanța de către procurori, la data de 21 februarie.Pe data de 25 februarie, judecătoarele Monica Laura Tănase și Marinela Mitan, din Tribunalul Constanța, au menținut hotărârea judecătorului Marius Cătălin Croitoru, președintele Judecătoriei Medgidia. Pe cale de consecință, propunerea Parchetului Judecătoriei Medgidia de arestare preventivă a fostului prefect Ioan Albu a fost respinsă definitiv.Drept urmare, Ioan Albu a rămas în stare de arest la domiciliu.Pe data de 10 iulie, când Tribunalul Constanța, printr-o hotărâre definitivă, a menținut decizia Judecătoriei Medgidia, instanță ce i-a înlocuit măsurii preventive a arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar.