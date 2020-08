Ioan Aurel Pop: Educația online și reducerea orelor de curs vor indobitoci tinerii și-i va dezumaniza

Învățământul preponderent online și reducerea orelor pentru materiile predate în școli, anunțate de ministrul Educației, Monica Anisie, vor avea consecințe dramatice asupra generațiilor viitoare, avertizează președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, considerând că astfel de măsuri vor duce la îndobitocirea și dezumanizarea tinerilor, care vor fi mult mai ușor de manipulat, scrie Ziarul Național. […] The post Ioan Aurel Pop: Educația online și reducerea orelor de curs vor îndobitoci tinerii și-i va dezumaniza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.