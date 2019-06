Ioan Buda a anunțat: Specialiștii IGPR din București, CONTROL AMPLU la IPJ Timiș, dupa ce polițistul Cristian Amariei a fost ucis

Șeful Poliției Române, Ioan Buda, refuză să dea explicații privind ancheta începută la IPJ Timiș după ce un polițist a fost ucis de un recidivist.

"Suntem în prima zi după înmormântarea colegului nostru. Așa cum am spus și data trecută, această misiune are două etape: prima a fost până la împușcarea colegului și a doua după împușcare. Dacă a doua etapă a fost ca la carte, prima etapă nu a fost tocmai așa. Acum se fac verificări. Am dispus un control și vom comunica rezultatele.

În primă fază l-au făcut cei de la Timișoara. Acum au fost trimise echipe de la București", a declarat Buda în această dimineață.