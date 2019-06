Ioan Denes, control fulger pe litoral: 'Sezlongurile sunt OK'

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a făcut, vineri, un control în staţiunile de pe litoral şi a constatat că în general operatorii de plaje respectă legislaţia privind aşezarea şezlongurilor, iar cei care o încalcă sunt sancţionaţi, fiind aplicate până în prezent 21 de amenzi în valoare de 120.000 de lei, potrivit news.ro.

Ioan Deneş s-a aflat vineri, într-un control în staţiunile de pe litoral împreună cu ministrul Turismului, Bogdan Trif.

“Împreună cu Bogdan Trif, ministrul turismului, am stabilit astăzi o inspecţie, echipele noastre de specialişti urmând să facă controale pentru că am semnat şi un protocol în acest sens între Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerului Turismului şi Garda de Mediu, care se va derula pe o perioadă mai lungă. Noi astăzi am venit să inspectăm câteva locaţii, câteva plaje de pe litoralul românesc, unde să vedem realitatea”, a afirmat Deneş.

El spune că în general operatorii de plajă respectă legislaţia privind amplasarea şezlongurilor.

“În general, eu pot să spun că se respectă legislaţia în vigoare pentru că am avut în vedere câteva dintre aspectele din legislaţie, respectiv dacă există locuri de depozitare a deşeurilor, resturilor care rezultă din consumul alimentar şi PET-urile turiştilor, dacă se respectă acea reglementare în vigoare de cinci metri la marginea mării, de la linia de apă şi până la primul şezlong şi de asemenea dacă există acea porţiune de cearceafuri cum scrie legea, 30% din suprafaţa concesionată de către operatorul plajei respective. Nu am măsurat cu ruleta ca să fiu realist, dar peste tot pe unde ne-am dus şi am verificat aceşti operatori de plajă, am constatat că există aceste locuri, aceste suprafeţe”, a explicat ministrul Apelor.

Întrebat ce se va întâmpla dacă de sâmbătă aceste lucruri nu vor mai fi respectate, Deneş a răspuns: ”Echipele de control vor face control pe litoralul românesc pe o perioadă mai lungă, avem acel protocol deja semnat împreună cu cele două instituţii”.

Ministrul Apelor şi Pădurilor a descoperit şi nereguli pe anumite plaje, solicitând ca acestea să fie remediate cât mai repede.

“Nu am găsit, de exemplu, într-o locaţie pubele. Tot în aceeaşi locaţie nu am găsit un spaţiu adecvat pentru cearceafuri şi am impus ca până mâine directorul general de la Apele Române şi cu directorul de la ABADL, conform contractului de închiriere a plajei respective, să propună măsuri cu termene astfel încât acele, să spunem aşa, mici inadvertenţe faţă de contractul de închiriere să fie reglementate”, a mai spus Deneş.

Ministrul a mai afirmat că de la începutul sezonului au fost aplicate 21 de amenzi, în valoare de 120.000 de lei pentru operatorii de plajă, care nu au respectat normele în vigoare.