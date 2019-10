Ioan Mircea Bolos, primul ministru din Guvernul Orban care a primit aviz favorabil in urma audierii

Ioan Marcel Boloș, propus ministru al Fondurilor Europene, a primit aviz favorabil, marți, în comisiile parlamentare reunite pentru afaceri europene. Votul a fost dat în urma audierii acestuia în forurile legislative, fiind 21 de voturi pentru, patru împotrivă și șase abțineri. Liderul Pro România, Victor Ponta, și ministrul demis al Finanțelor, Eugen Teodorovici, au votat The post Ioan Mircea Boloş, primul ministru din Guvernul Orban care a primit aviz favorabil în urma audierii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.