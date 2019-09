Ioan Mircea Pașcu a EXPLODAT: amenința cu dezvaluiri INCENDIARE de la Bruxelles

Comisarul european interimar, Ioan Mircea Pașcu, contrazice informațiile apărute în presa din România și arată că nu va primi pensie de fost comisar, pentru că nu are un an de mandat. De asemenea, Pașcu anunță de îndată ce va fi liber de obligații va începe să vorbească și va face dezvăluiri despre europarlamentarii români care i-au sabotat candidatura.

“Estonia a renunțat la postul de comisar european fără portofoliu. Neclar dacă România îl va retrage pe Ioan Mircea Pașcu, care ar încasa mii de euro lunar pensie de comisar pentru restul vieții pentru câteva săptămâni de interimat.” (G4 Media)

O corecție pentru profesioniștii fake news: nu am dreptul sa încasez pensie de la Comisie, întrucât nu am minimum de 1 an de lucru!

In general, abia aștept momentul in care voi putea spune public tot ce s-a întâmplat cu adevărat, referindu-ma atât la politica “bizantina” a Bruxelles-ului, cât și la absenta sprijinului de acasă, din partea celor care se bat cu cărămida in piept ca nu pot dormi de grija României, a romanilor și a intereselor lor, pentru care sunt gata sa își dea și viața ...”, scrie Ioan Mircea Pașcu.