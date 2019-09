Ioan Mircea Pașcu da carțile pe fața: cați bani ar fi caștigat, de fapt, daca era numit comisar european

Un scandal de proporții s-a iscat în jurul numirii lui Ioan Mircea Pașcu în funcția de comisar european interimar din partea României. În lipsa unor proceduri clare și simplificate, în presă s-a vehiculat inclusiv faptul că Ioan Mircea Pașcu ar fi urmat să încaseze o pensie pe viață, similară cu alți europarlamentari.

Citește și: Rareș Bogdan aruncă în aer scena politică: Eu nu pot să stau la masă cu Tăriceanu și Tudose/ VIDEO

Ioan Mircea Pașcu susține că el ar fi ajuns să câștige 68 de euro pe lună, dar manipulările și sumele uriașe au fost aruncate pe piață pentru a-i păcăli pe cei mai slabi de înger să-l retragă.

”Ca sa lămurim - o data pentru totdeauna, sper - marea minciuna a “câștigurilor uriașe”, pentru o luna și jumătate de mandat, pe care le-as fi încasat in calitate de comisar interimar.

In total, ar fi fost vorba de salariul pentru o luna și jumătate (din care ar fi fost scăzută suma primită de la Parlamentul European, in virtutea celor 14 ani de serviciu) plus o pensie de ... 68 de euro/luna pentru o luna si jumătate (din care s-ar fi scăzut 45 de euro, in caz de cheltuieli medicale)!?