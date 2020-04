Ioan Mircea Pașcu DA DE PAMANT cu Florin Roman: Acest Robin Hood dambovițean, preocupat de 'dreptatea sociala'

Fostul vicepreședinte al Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu susține că trimiterea bugetarilor în șomaj tehnic va genera haos în sistemul de învățământ din România și că măsura va duce cu certitudine la înghețarea anului școlar.

"Din “puțul gândirii” deputatului PNL Florin Roman, acest Robin Hood dâmbovițean, preocupat de “dreptatea socială”:

“1. Șomaj tehnic de 75% din salariu, plafonat la 75% din salariu mediu brut pe economie pentru toți românii care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor epidemiei Covid-19, indiferent de forma de angajare: contracte individuale de muncă, PFA-uri, întreprinderi individuale, profesii liberale, contracte sportive sau cu drepturi de autor, alți profesioniști.” ...

In schimb, e mult mai “dulce” când vine vorba de ... marile companii:

“5. Plata cu prioritate a obligațiilor statului către companii în perioada martie-aprilie în sumă de aproximativ 9 miliarde lei pentru TVA, inclusiv rambursarea TVA cu control ulterior ...”

Dna Andronescu are dreptate: ideea trimiterii in șomaj tehnic a personalului didactic va duce inevitabil la înghețarea anului școlar, cu toate consecințele negative ce decurg de aici, când mai sunt doua luni pana la încheierea acestuia, iar cursurile se desfășoară deja on line de ka inceputul lunii martie!

Și, mai ales, după ce premierul a anunțat “singur și nesilit de nimeni”, cu doar careva zile in urma, ca profesorii nu vor fi trimiși in șomaj tehnic ... (dacă mai poți avea încredere in ce spun actualii guvernanți ...)", scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.