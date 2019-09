Ioan Mircea Pașcu, dezvaluiri INCENDIARE de la Bruxelles: discuție in culise, la cel mai inalt nivel

Guvernul a retras candidatura lui Ioan Mircea Pașcu la funcția de comisar european interimar, iar acum acesta anunță că va face o serie de dezvăluiri extrem de importante din culisele acestei retrageri și va relata o discuție care a avut loc la cel mai înalt nivel.

Citește și: Moțiunea de cenzură, runda 2 de negocieri. Ludovic Orban: I-am înțeles pe Pro România. Nu o să așteptăm până la calendele grecești

”Înțeleg ca grupul lui Macron negociază cu alte grupuri sa nu se opună la vot in cazul candidatei franceze, care se afla sub investigație in țara ei; eu cred ca negocierile vor fi încununate de succes, pentru ca și alte grupuri au cazuri similare. Vorba proverbului: o mâna spală pe alta!

Cel mai probabil, finalul va fi unul “apoteotic”, cu declararea tuturor candidaților drept “nepătați” și cu “pupat piața endependentii”!?

PS. In curând, când voi decide ca a sosit momentul sa fac cunoscut adevarul cu privire la “nominalizarea” și “retragerea candidaturii” mele, voi relata un episod incredibil dintr-o discutie avuta, aici, la Bruxelles, la un nivel foarte înalt, care ne va face sa înțelegem de ce UE are probleme din ce in ce mai mari!?