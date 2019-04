Ioan Mircea Pașcu ridica SABIA asupra lui Dragnea: 'Am acordat sprijinul meu unei conduceri, care mi-a demonstrat ca nu il merita!'

Vicepreședintele Parlamentului European, social - democratul Ioan Mircea Pașcu, atacă din nou conducerea PSD. Atacurile lui Pașcu au început acum aproximativ două săptămâni, după ce a fost eliminat de pe lista PSD pentru Parlamentul European.

Citește și: Ecaterina Andronescu, NIMICITĂ de vloggerul care face ravagii în rândurile adolescenților din România: 'A creat fabrici de diplome'

"Cu câtva timp in urma, am reacționat, din proprie inițiativa, la un titlu de presa care anunța destructurarea organizației PSD din Satu Mare, prin plecarea deputatului Octavian Petric la Pro România.

Ulterior, am constatat ca am greșit de doua ori: o data fata de Octavian Petric, a doua oară pentru ca am acordat sprijinul meu unei conduceri, care mi-a demonstrat ca nu îl merita!", a scris Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.