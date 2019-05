Ioan Mircea Pascu dezvaluie cum a fost UMILIT de Liviu Dragnea: 'Asa se intampla cand partidul ajunge sa fie condus de traseisti'

Ioan Mircea Paşcu, fost ministru al Apărării şi fost vicepreşedinte al Parlamentului European, face dezvăluiri din interiorul PSD. Acesta relatează cum a ajuns să rateze lista PSD pentru alegerile europarlamentare şi lansează acuzaţii grele la adresa lui Liviu Dragnea şi a lui Codrin Ştefănescu. Paşcu susţine că Dragnea l-a ţinut cu orele la uşi, fără să îndrăznească să-i spună în faţă că nu mai este dorit pe lista PSD.

"Pentru ca alegerile s-au încheiat și nu pot fi acuzat de “traseisti” ca “lovesc” in partid, îmi pot permite sa ridic puțin valul de pe modul in care am fost eliminat de pe lista pentru europarlamentare.

Mărturisesc ca, bazându-ma pe experiența mea, pe importanta poziție deținuta in Parlamentul European, pe activitatea depusă și pe intervențiile in favoarea țării mele, nu îmi făceam probleme privind includerea pe lista.

Venit in țara in fruntea delegației Parlamentului European la întâlnirea cu Parlamentele nationale , un membru al cabinetului, după ce m-a întreabat dacă am vorbit cu Dragnea, m-a sfătuit sa o fac, întrucât era ... necesar.

Ma conformez și merg la cabinetul lui Dragnea, care era intr-o ședința (dl ministru Teodorovici își aduce probabil aminte), unde aștept doua ore și jumătate, fără ca Dragnea sa catadicseasca sa iasă personal.

Măcar pentru un minut, din respect pentru vârsta, vechimea mea și poziția deținuta, ca sa fixam o data la care putea sa stea de vorba cu mine.

Nimic!

Intr-un final, întrucât eram așteptat la masa oficială care încheia acțiunea cu Parlamentul European,a trebuit sa plec, făcând doua lucruri.

Unu, i-am lăsat lui Dragnea o nota prin care îl anunțam ca doream sa candidez (îmi ajunseseră la ureche zvonuri ca, la nivelul conducerii, se știa ca nu mai doream sa candidez!?) și, doi, i-am trimis un sms, solicitând sa îmi spună când ne puteam vedea.

Nu cred ca mai trebuie sa spun ca nu am primit niciun răspuns- nici la nota, nici la sms.

Pentru el eram un “nimeni”, la fel ca tânărul care a îndrăznit sa îl contreze public!

Ulterior, in ciuda informațiilor circulate pana cu o zi înainte de stabilirea listei, pe care figuram (informații pe care eu le suspectez acum ca fiind plantate chiar de partid, pentru a asigura secretul îndepărtării mele) numele meu nu a mai apărut pe lista finala (care a fost bătută in cuie la BEC chiar a doua zi).

Aștept și astăzi o explicație, măcar din politețe, dar mi-e teama ca mai am de așteptat ...

Nimeni nu mi-a putut spune nimic cert!

Tot ce am reușit sa aflu a fost ca intr-o întâlnire cu niște cetățeni, Codrin Stefanescu (care a avut sarcina sa îmi adoarmă vigilenta înainte de lovitura planificata) s-ar fi distrat copios de cum ma ținea Dragnea pe la uși ...

Cred ca după tot ce am făcut pentru partid de-a lungul anilor, inclusiv pentru Dragnea personal, când avea nevoie de intrare la Martin Schulz și Serghei Stanishev, nu meritam un asemenea tratament!

Macar sa fi avut bărbăția sa mi-o spună in fata, uitându-se in ochii mei ...

Așa se întâmpla însă, când partidul ajunge sa fie condus de traseisti!

Păcat pentru atâția colegi de buna credință, inimoși și muncitori !

Sa speram ca acum lucrurile se vor corecta și partidul va ajunge sa fie condus din nou de oameni proveniti doar din rândurile sale și nu de “traseisti”", scrie Ioan Mircea Paşcu pe Facebook.