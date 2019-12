Ioan Roman, primarul comunei Viișoara: Caut sa cooptez investitori care sa contribuie la dezvoltarea comunei prin creearea de locuri de munca. INTERVIU

Ing Ioan Roman primarul comunei Viisoara

Reporterii Bună Ziua Cluj au stat de vorbă cu primarul comunei clujene Viișoara, inginer Ioan Roman, pentru a afla care sunt principalele proiecte pe care administrația pe care o conduce le are în derulare, precum și ce își propune să realizeze pentru comunitate pe viitor. Despre toate acestea, precum și multe altele, puteți afla mai multe în interviul de mai jos.

Rep: Se apropie finalul mandatului dumneavoastra de primar început în 2016.Care sunt realizările pe care le considerați cele mai importante pentru comunitate în acești patru ani?

Ioan Roman: Mandatul 2016 – 2020 a fost unul cu realizari importante pentru comuna Viisoara și locuitorii ei.

Din acestea aș mentiona următoarele:

- Construirea și dotarea unui nou corp de Scoală în satul Viisoara, compus din 6 Sali de clasă, realizat din bugetul local si buget de stat prin P.N.D.L.

- Reabilitarea școlii din satul Urca constand in inlocuirea tamplăriei din lemn cu tamplărie PVC temopan, repararea acoperisului schimbat tigle in totalitate, refacerea fatadei, zugraveli interioare, inlocuit mobilier.

- Amenajarea unu muzeu în localitatea Viisoara unde am achizitionat din localitate în general de la oamenii în varsta , lucruri vechi care să ne amintească de traditiile si străbunii nostri.

- Extinderea și modernizarea sediului primăriei comunei Viisoara prin construirea și dotarea unui nou corp de clădire format din 5 birouri, o sala de sedinta, o sala de ceremonii, un oficiu si 2 grupuri sanitare.

- Amenajarea a doua parcuri in satul Viisoara si unul în satul Urca din fonduri proprii .

In parcul situat în satul Viisoara am amplasat un bust al marelui poet român Mihai Eminescu, am amenajat un loc de joaca pentru copii cu topogane, hintă, bănci care invită trecătorii la un moment de relaxare.

Al doilea parc din satul Viisoara este amplasat pe malul Raului Aries,este amenajat cu locuri de joaca pentru copii,bănci și, aș spune , cel mai important obiectiv din acest parc il reprezintă monumentul dedicat eroilor neamului din cele doua razboaie mondiale.

Acest parc găzduieste, pe perioada de vară ,evenimentele cultural artistice organizate în localitate .

- Construirea targului expozitional în satul Viisoara .

Un obiectiv de mult dorit de mine pentru a oferi locuitorilor comunei si celor din localitățile invecinate posibilitatea valorificarii produselor obtinute prin munca lor asiduă, astfel incat să nu fie necesar ca locuitorii acestei comune să se deplaseze prin toate pietele si targurile din zonă.Mai mult dec at atat le oferă posibilitatea de se intilni si a socializa pe teme agricole într-o perioada in care agricultura nu mai beneficiază de recunoasterea pe care o merită.

- Construirea unei baze sportive in satul Viisoara.

Baza sportivă a fost construită din fonduri locale se intinde pe o suprafata de circa 1 ha, are o clădire cu săli de antrenament, vestiare, oficii, sala de conferintă, grupuri sanitare toate dotate cu mobilier adecvat precum și aparatura electrocasnică; frigider, masina de spalat,

aragaz toate pentru a oferi tinerilor și de ce nu si varstanicilor de localitate conditii pentru relaxare.

In comună avem o asociatie sportivă inregistrată juridic, o echipă de fotbal care anul acesta a obtinut rezultate remarcabile in competitiile desfășurate la nivel local si judetean.

Pentru a asigura tinerilor sportivi și celorlalti locuitori ai comunei conditii optime pentru pregătire fizică, baza sportivă are in dotare aparatele necesare, pistă de alergare, teren fotbal.

- Modernizarea terenului de sport in satul Urca

Terenul de sport din satul Urca poate fi considerat ca un complement al bazei sportive din satul Viisoara. Afost construit din fonduri locale și asigură in conditii foarte bune desfășurarea activităților sportive pentru tinerii din sat. Ca si parcul din Viisoara ,acesta găzduieste si el evenimentele cultural artistice din localitate.

- Reparatii trotuare in satul Viisoara. Prin realizarea acestui obiectiv am reusit să ameliorăm circulația pietonală, schimband totodată și aspectul localității.

- Accesare de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii în comuna și aici amintim:

- Reabilitarea drumurilor de exploatatie agricolă Viisoara și Urca pe o lungime 6,6 km, fapt ce a dus la o inbunătățire substanțială a ciculatiei masinilor si utilajelor agricole,

- Modernizare străzi in localitatățile Viisoara si Urca, investie in curs de realizare, care va duce la o dezvoltare din punct de vedere economic a localității, creînd o imagine adaptată perioadei în care astazi ne aflăm.

- Extinderea retelei de apa potabilă si canal în zonele noi de locuinte create prin includerea în planul urbanistic general al terenului și aici putem vorbi de Zona Peste apă, în zona fostului C.A.P.Viisoara, zona fostului IAS.

- Sprijinirea cultelor religioase acordandu-le fonduri bănesti pentru: reparatii curente,instalatii de incălzire.

- Sprijinirea populatiei aflate în situatii vulnerabile prin acordarea de ajutoare de urgentă sub forma de materiale sau bănesti.

Pe toata perioada mandatului începand cu 2016 am avut in vedere indentificarea si sprijinirea familiilor aflate in dificultate,cu venituri mici și probleme de sănătate acordandu-le sprijin material si financiar in limita bugetului alocat .

Rep: Care sunt principalele probleme cu care comunitatea pe care o conduceți se confruntă în prezent?

Ioan Roman: In primul rand cred cu valorificarea produselor agricole, fermierii și producătorii particulari cu suprafete mai mari de terenuri ar nevoie de niste depozite, de puncte de desfacere astfel incat să-și poată valorifica productia.

Lucrarea de modernizare a drumurilor interioare din localitatea Viisoara in prezent este suspendată deoarece constructorul a intrat în insolvență,ne aflăm în curs de reziliere a contractului de lucrări, după care va trebui să găsim un alt executant. Intreruperea lucrărilor a creat pentru comunitate un disconfort și o nemultumire justificată pentru care facem apel la înțelegere din partea comunității.

Rep: Ce proiecte și investiții are primaria condusă de către DVS. în desfășurare în acest moment.

Ioan Roman: Mă preocupă terminarea lucrărilor de modernizare a drumurilor,străzilor ,mtrotuarelo din comună. Deasemeni suntem in curs de realizare reactualizarea unui nou P.U.G. care să satisfacă nevoilor comunității și care să aducă un plus valoare atat pentru comună cat si pentru fiecare locuitor in parte.

Realizarea cadastrului general, lucrăm ,am realizat aceasta lucrare pe aproximativ 55% din teren, sperăm ca în anul 2020 să fie finalizat.

Avem cerere de finantare aprobată prin fonduri europene pentru Modernizare cămine culturale in ambele sate, valoarea proiectului este de 447.000 euro fără TVA speram ca in primavara anului 2020 să incepem lucrarile .

Pe fonduri G.A.L. avem doua obiective si anume un proiect privind achizitionarea unui utilaj de dezăpezire și un proiect pentru dotare primărie cu calculatoare,imprimate și altele.

Rep: Ce v-ați propus să realizați in timpul acestui mandat și nu ati reușit ? Din ce motive?

Ioan Roman: Am dorit realizarea un depozit de produse agricole de tip Centrul de Legume si Fructe pentru a veni in sprijinul producatorului autohton.

Deasemenea am dorit să finalizăm mai devreme targul expozitional și acesta în sprijinul producatorului și a consumatorului dar din diverse motive constructorul nu s-a putut incadra in prevederile contractuale.

Pot spune că, din ceea ce mi-am propus în mandatul 2016 – 2020, putine sunt care nu s-au putut realiza și aceasta din motive de timp și din disfuncționalități ale legislatiei.

Rep: Cum caracterizati relatia cu autoritățile judetene. Dar cu cele centrale? Sunteti ajutati de la nivel superior pentru realizarea proiectelor propuse?

Ioan Roman: Colaborez bine cu autoritățile judetene la fel si cu cele centrale.Ajutorul de la nivel superior pentru realizarea proiectelor a venit uneori la timp alteori s-a mai lăsat asteptat, dar in general pot califica aceasta colaborare ca fiind una bună și din punct de vedere economic.

Rep: Ce vă propuneti pentru viitor, care sunt principalele proiecte si investitii pe care le aveti in vedere pe termen mediu si lung?

Ioan Roman: Să continui cu realizarea infrastructurii locale, să caut să cooptez investitori care să contribuie la dezvoltarea comunei prin creearea de locuri de muncă.

Să asigurăm acoperirea intregii comunei cu reteaua de apă și canal. Să asigurăm conditii și mai bune pentru sistemul de invatamant scolar și prescolar.

Să definitivăm aplicarea legilor fondului funciar. Amenajarea unei platforme pentru depozitarea și prelucrarea resturilor vegetale.

Pe plan cultural imi doresc să renastem traditiile prin reinfintarea corurilor,ansamblurilor de dansuri populare și o colaborare bună cu institutiile culturale de la nivelul judetean.

In domeniul social o să am in vedere familiile defavorizate pentru acordarea sprijinului de care acestia au nevoie pentru integrarea in comunitate, o frecventa mai bună șa gradinite,scoli.

Rep: Ce vă recomandă pentru un nou mandat de primar? Care credeti ca sunt calitățile pe care orice bun primar trebuie să le dețină.

Ioan Roman: In primul rand realizarile din mandatul actual si din cele precedente, apoi, seriozitatea cu care imi indeplinesc atributiile, implicarea mea atat ca primar cat și ca om în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, dorința de nou.

Cred că una din calități este aceea de a fi un bun gospodar, la care se adaugă corectitudinea, cinstea , omenia, înțelepciunea, capacitatea de a lucra in echipă, spiritul de initiativă și nu in ultimul rand toleranța și intelegerea.

Un bun primar trebuie să aibă capacitate de analiză pentru a aprecia nevoile și a profita in mod pozitiv de oportunitățile care i se prezintă.

