Ioana Dogioiu: Cristi Puiu are dreptul la opinie. Sportul de a manji pe cei cu care nu suntem de acord este oribil

Jurnalista Ioana Dogioiu spune că meritele regizorului Cristi Puiu nu trebuie uitate din cauza afirmațiilor despre masca de protecție.

„Cristi Puiu are sau nu dreptate, nu judec eu. Fiecare judeca asta. Din punctul meu de vedere nu are dreptate cu necesitatea de a purta masca, dar are perfecta dreptate in privinta comunicarii infecte a guvernului. Ceea ce stiu sigur este ca Cristi Puiu are dreptul la opinie. Are dreptul sa vorbeasca liber. Si mai stiu ca si cei care au tot dreptul sa nu fie de acord cu el, nu au dreptul sa-i calce in picioare creatiile pe care le elogiau. "Moartea dlui Lazarescu" ramane o capodopera indiferent de masca lui Cristi Puiu. Sportul de a manji de sus pana jos pe cei cu care nu suntem de acord este oribil si arata pana la urma nivelul nostru si de cultura, si de democratie”, a scris Ioana Dogioiu pe Facebook.

Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiecţia în avanpremieră naţională a celui mai nou film al său, "Malmkrog", că este "inuman" ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând masca de protecţie pe faţă, potrivit Agerpres.

„Filmul a ieşit în Franţa, în săli de cinema, fără distanţare socială şi fără mască, în interior, cum ar veni treaba. Şi ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste", a explicat Puiu, înainte de începerea proiecţiei.

„Dacă dumneavoastră sunteţi aici şi vă uitaţi la un film azi, este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în decembrie '89 şi care au zis 'Nu' dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe nişte vite. Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil", a afirmat regizorul.

„Şi ştiu că oamenii sunt speriaţi şi respect şi distanţarea socială şi port masca când intru în absolut orice spaţiu închis. Dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă, o să mergeţi în mâini”, a mai zis el.