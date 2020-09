Ioana Ene Dogioiu, profeție NEAGRA pentru Guvern: Incompetenților! Pentru asta veți pierde alegerile! Sa țineți minte!

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, consideră că proasta organizare pentru începerea școlilor, incoerența și ”bătaia de joc” la adresa elevilor și părinților îi va costa scump pe cei de la PNL. În ciuda faptului că PSD scade, Dogioiu susține că liberalii vor pierde alegerile, asta pentru că părinții se vor răzbuna pe ei.

”Nu se poate asa ceva! A inceput anul scolar. In 2 saptamani incepe scoala. Milioane de parinti si copii habar nu au ce se va intampla. Directorii de scoli au teoretic decizia, dar fara norme concrete si fara logistica. Primariile au primit in brate cheltuieli nebugetate. Anisie si Tataru au iesit, impinsi de premier, intr-o totala bataie de joc ca sa spuna nimic. NIMIC! Incompetentilor, oricat de jalnic ar fi Ciolacu, oricat de ciumat PSD, daca nu veti face minuni in 2 saptamani de asta veti pierde alegerile. Nu pentru pensii, nu pentru salarii, nu pentru Covid, ci pentru ca va bateti joc de parinti, profesori si elevi! Sa tineti minte asta!”, scrie Ioana Ene Dogioiu.