Ioana Filimon s-a ingrasat 8 kilograme la „Ferma”! „Cand primeam mancare, mancam repede, ca nu stiam cand mai prind”

In timp ce baietii de la “Ferma” au slabit considerabil in timpul show-ului, cu fetele s-a intamplat fix pe dos: s-au ingrasat. Iar printre “campioanele cantarului” se numara Ioana Filimon.

Desi participau in fiecare saptamana la concursuri grele a caror miza era mancarea, iar portiile erau din ce in ce mai mici, Ioana Filimon a reusit performanta de a se ingrasa serios in timpul emisiunii.

”Radem, glumim, dar a fost foarte greu acolo. M-am ingrasat 8 kilograme. Am avut o problema de sanatate, o dereglare hormonala si faptul ca am mancat grau luat de la gaini m-a dat peste cap total. Cand am mancat o cada plina de ciocolata eram deja grasa, nu mai conta. Atunci am trecut-o la pierderi. Dupa ce m-am ingrasat, nu mi-a mai pasat, am mancat sa ma satur”, ne-a spus tanara, completand ca aceste kilograme au facut-o mai greoaie la dueluri: „In timpul «Fermei» am simtit ca am prins contur, nu ca eram neaparat grasa, eram plinuta, cu forme. Simteam la probe, cand aveam dueluri, simteam ca ma misc mult mai greu, ca mi-e greu sa deszapezesc, sa stau cu multe haine pe mine. Deja nu ma mai incapeau pantalonii. La TV nu s-a vazut, dar era asa de frig, incat aveam trei perechi de pantaloni pe noi! La un moment dat, nu mai intrau decat doua perechi, iar pe a doua nu mai puteam sa o inchid. Atunci am vazut ca e grav si am intrat in panica”.

Si-a schimbat stilul de viata si a slabit

Ioana recunoaste ca si-a compromis silueta pentru ca, in timpul reality-show-ului, li s-a dat mancare putina, iar ea, atunci cand prindea ceva, manca de parca era ultima masa!

„Acum mananc sanatos si cat de cat la aceleasi ore. Incerc sa mentin un ritm, sa merg si la sala. Acum, ca s-a terminat «Ferma», sunt mai bine psihic, sunt mai linistita si nu mai iau kilograme. Acolo puneam pe mine doar ca ma gandeam ca e mai bine sa mananc, sa se depuna, ca cine stie? Faceam provizii pentru iarna. Asa era gandirea mea cand primeam o farfurie cu mancare: sa mananc repede, ca nu stiu cand mai prind. Asa era acolo, pe viata si pe moarte”, a completat Ioana.

