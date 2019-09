Ioana Ginghina despre Alexandru Papadopol: " Eu bag mana in foc ca Papadopol nu m-a inselat"

Alexandru si Ioana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ioana Ginghina a facut niste declaratii incendiare dupa divortul de Alexandru Papadopol. Actrita crede, cu tarie, ca nu a fost inselata de fostul ei sot. A fost un an plin de incercari pentru Ioana Ginghina. Pe 20 iunie, actrita si Alexandru Papadopol au semnat actele de divort, pe cale amiabila, la notar. Iar, acum, fiecare isi vede mai departe de viata lui. Actorul s-a afisat deja cu noua iubita, Adriana Titieni, insa in viata Ioanei nu a aparut inca nimeni. Acum, insa, dupa divort, Ioana Ginghina a facut o declaratie incendiara. “Ma simt perfect. Dupa divort am fost daramata, dar acum, dupa vacanta, pot sa spun ca am un moral foarte bun. Eu bag mana in foc ca Papadopol nu m-a inselat. Noi n ...