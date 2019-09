Ioana Ginghina este vegetariana de doi ani, iar acum tine dieta cu pepene. Cum se mentine in forma la 41 de ani

Ioana Ginghina are 41 de ani, insa nu a apelat la nicio interventie estetica, prefera sa fie naturala si are o alimentatie corecta. Vedeta a dezvaluit secretul ei.

Actrita a dezvaluit pentru revista VIVA! ca unul dintre secretele sale este dieta cu pepene rosu pe care o tine atunci cand vrea sa scape de cateva kilograme, insa un stil de viata sanatos este cheia unui aspect frumos.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile incerc sa mananc doar pepene rosu, dar n-o sa-mi iasa pentru ca sambata e ziua Ruxandrei si o sa mananc… Mananc pepene cat pot, nu ma abtin. Ieri, de exemplu, am mancat o felie dimineata, apoi am plecat de acasa si n-am mai mancat nimic ca nu poti pleca in oras cu pepenele dupa tine, in geanta si apoi seara am mai mancat o felie. Ah, si inainte de culcare am mai mancat o felie. De regula, tin cura asta cu pepene rosu timp de 10 zile, dar acum n-o sa pot. Pe 27 august plecam in Grecia si nu vreau sa-mi dezamagesc fanii de pe Instagram si sa fac niste poze frumoase!”, a declarat Ioana Ginghina in emisiunea „Interviurile VIVA!’.

„De multe ori am tinut dieta cu lichide si eram foarte energica. Ma trezeam la ora sase si totul era in regula. Efectiv iti stralucesc ochii, iti straluceste pielea’, spune Ioana.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.