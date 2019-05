Ioana Ginghina, mesaj cu subinteles despre despartirea de Alexandru Papadopol. "M-a tradat"

Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol s-au despartit de patru luni si chiar daca cei doi nu au confirmat in mod oficial, apropiatii si vecinii au vorbit despre separarea indragitilor actori.

In plus, chiar daca nu a vorbit cu subiect si predicat, Ioana Ginghina nu s-a ferit sa recunoasca in mediul online ca are o problema personala de de un an de zile. De asemenea, actrita a tinut chiar sa dedice un text pe blogul personal surorii sale, despre care povesteste ca ii este alaturi in aceasta perioada grea.

Asadar, tinand cont de informatia aparuta astazi lucrurile incep sa se lege, iar Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol au luat-o pe drumuri separate.

"Sunt mandra ca sunt o femeie independenta! Insa aceasta independeta este o sabie cu doua taisuri… caci sunt de aproximativ un an de zile intr-o mare problemã personala si iata ca super puterea mea “ independenta” m-a tradat in acest caz si m-am trezit ca nu pot face fata singura acestor probleme, deci nu ma pot descurca singura in orice circumstanta.

Dar uite ca asta e problema, chiar nu ma pot descurca singura in orice situatie. Adica poate as putea, dar nu vreau. Nu vreau sa “calatoresc” singura in aceasta viata. Am nevoie de niste oameni dragi pe langa mine, in compania carora sa ma simt in siguranta. Am nevoie de sprijinul acestor oameni, care imi intind mana in vremuri grele, ma inveselesc cand sunt trista, imi ofera dragoste cand am nevoie de ea si ma sprijina atunci cand sunt gata, gata sa cad. Asa ca in ciuda independentei mele feroce vorbesc cu sora mea aproape in fiecare zi", a scris Ioana Ginghina pe blog.

