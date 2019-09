Ioana Ginghina povesteste cum s-a destramat casnicia ei cu Alexandru Papadopol: ”E pacat sa stai asa intr-o relatie”

ioana ginghina si familia

Actrita Ioana Ginghina a povestit cum s-a destramat casnicia ei cu Alexandru Papadopol si cum a reactionat fiica lor dupa divort.

Ioana Ginghina a spus ca relatia lor s-a destramat pas cu pas, dar sotul ei a fost cel care a tras primul semnalul de alarma dupa o vacanta pe care au petrecut-o impreuna.

“Am fost in vacanta de vara unde el a fost un pic mai ciudat, mai distant, suparat. Cand am ajuns acasa l-am intrebat ce are. Atunci mi-a zis: uite care e treaba, ca nu merge, ca el simte ceva, nu stie. Era nefericit. Mi se pare un lucru destul de important. Imi dau seama ca viata e foarte frumoasa, e pacat sa stai asa intr-o relatie. Ideea este ca si dupa, nu e asa o problema. Si eu acum sunt mai fericita ca inainte. Eu nu mai faceam nimic pentru mine si e mare greseala“, a povestit Ioana Ginghina la emisiunea „Vorbeste lumea” .

Actrita marturiseste ca atunci cand sotul ei i-a spus ca lucrurile nu merg bine, ea a incercat sa-l recucereasca. ”Cand Alexandru a venit la mine si a zis gata, am inceput sa ma joc de-a nevasta ideala prin casa. Nu mai mergea. Am obosit si am zis si eu gata. Hai sa punem punct. Asta cu punctul a fost la mine”, a mai spus ea.

Vorbind despre fiica lor, Ruxandra, spune ca aceasta ”e foarte bine”. ”In discutii eu il zugravesc pe Alexandru si imi spune: tu vrei sa il aduci acasa? Ruxandra e si mare, are 11 ani, trece si ea printr-un filtru si vede ca suntem mai fericiti asa. Nu este mai nefericita, nu invata mai prost, nu mananca mai putin. (…) Am zis ca rezolv, nu am spus nimanui. Noi nu am avut o casnicie cu probleme”, a spus Ioana Ginghina.

Relatia chinuita din ultimele luni de casnicie a facut loc, dupa divort, uneia de amicitie. Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol se inteleg acum ca doi prieteni vechi si isi cresc fata in armonie, la buna intelegere, nu dupa programul stabilit la notar.

