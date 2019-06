Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol divorteaza saptamana viitoare la notar

Au un mariaj de 12 ani si o fiica de 11 ani iar acum au ajuns sa nu-si mai vorbeasca deloc de mai bine de 3 luni si nici macar sesiunile de la psiholog nu mai ajuta.

Actorii Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol vor ajunge la notar saptamana viitoare pentru a pune capat mariajului lor.

Actorii Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol s-au separat 12 ani de mariaj. Cei doi, care au o fetita pe nume Ruxi, nu mai locuiesc impreuna de cateva luni.

Saptamana viitoare, Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol vor ajunge la notar pentru a divorta, potrivit click.ro.

„El s-a mutat inainte de Craciun intr-un apartament al parintilor lui, iar ea a tot incercat sa rezolve criza din mariajul lor. Timp de doua luni, Ioana, Papi si Ruxandra s-au intalnit la restaurant pentru a discuta pe teren neutru, fara nervi, insa el a ramas la ideea lui ca vrea sa fie liber si sa-si traiasca viata. Probabil traverseaza o criza existentiala tipica barbatilor trecuti de 40 de ani. In ultimele trei luni, Papi a rupt orice legatura cu sotia si cu fiica lui. Rareori ii transmite Ioanei mesaje prin intermediari…

… El a cerut divortul, nu ea, iar Ioana ii va face pe plac doar pentru a avea liniste sa-si creasca fetita. A contactat un mediator si se vor intalni in urmatoarele zile la notar, unde spera sa ajunga in mod civilizat la o intelegere. Comunica doar prin avocati in prezent si nimeni nu vrea sa se ajunga la partaj si custodie prin tribunal. Ei nu au stabilit cum isi impart bunurile comune pentru ca el nu ii mai vorbeste…”, au declarat surse apropiate familiei pentru publicatia mai sus-citata.

