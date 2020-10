Ioana Petrescu anunța ca se retrage din Pro Romania: ”Liderii de partid trebuie sa genereze proiecte și nu sa manevreze parghii obscure, invizibile publicului larg”

Ioana Petrescu, fost ministru de Finanţe în Guvernul Ponta, a anunțat joi că se retrage din echipa Pro România. “Am decis să ies din Partidul Pro România. Este o decizie dificilă, dar necesară, pe care o iau după doi ani în care am făcut parte din conducerea acestei formaţiuni. Eu am intrat în politică din […] The post Ioana Petrescu anunță că se retrage din Pro România: ”Liderii de partid trebuie să genereze proiecte și nu să manevreze pârghii obscure, invizibile publicului larg” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.