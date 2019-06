Ioana Tufaru a spus cum se iubeste cu sotul ei. Partidele fierbinti au loc in timp ce fiul lor e in camera

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Interviu fara perdea cu Ioana Tufaru… Fiica regretatei Anda Calugareanu a spus cum face amor cu sotul ei si a marturisit ca, desi, sunt parinti, viata lor intima nu a avut de suferit. Potrivit marturisirilor facute de vedeta, partidele de amor au loc in timp ce fiul lor se afla in camera cu ei. Desi Ioana, Ionut si fiul lor, Luca, locuiesc intr-o singura camera, cei doi parteneri au in continuare parte de momente intime, atunci cand micutul doarme. "Locuim intr-o camera, avem garsoniera. Este destul de mare, suntem foarte multumiti. Ne este bine asa cum suntem. Momentele romantice dintre noi sunt noaptea. Atunci ne iubim. Cand Luca doarme. El are patutul lui. Adoarme la noi in pat si dupa aceea noi il mutam in patutu ...