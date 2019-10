Ioana Tufaru, plina de durere. A fost la Teatrul Bulandra pentru a-i aduce un ultim omagiu Tamarei Buciuceanu

Ioana Tufaru, fiica regretatei actrite si cantarete Anda Calugareanu a tinut mortis sa aduca un ultim omagiu celei care a fost Tamara Buciuceanu Botez. Cu siguranta mama Ionei Tufaru si Tamara Buciuceanu s-au intersectat de multe ori in viata lor, iar acum se vor revedea pe scena din Rai.

Ioana Tufaru i-a adus un ultim omagiu Tamarei Buciuceanu

Ioana Tufaru a mers la Teatrul Bulandra, acolo unde a fost depus trupul regretatei actrite Tamara Buciuceanu. A depus flori si a aprins o lumanare la capataiul marii actrite, apoi a fost fotografiata in fata teatrului, in timp ce savura o tigara.

Actrita Tamara Buciuceanu Botez a incetat din viata in data de 15 octombrie 2019, dupa ce a petrecut 12 zile in spital. A fost internata la Spitalul Elias din Capitala, din cauza unor probleme cardiace. Artista a ajuns in stare grava la spital, iar dupa cateva zile si-a revenit putin. A cerut rudelor placinta cu visine, insa nu a mai apucat sa-si faca pofta, deoarece i s-a facut din nou rau.

Tamara Buciuceanu avea 90 de ani

A fost intubata si ventilata mecanic, insa pe data de 14 octombrie a pierdut lupta cu viata. Avea 90 de ani. Joi, 17 octombrie 2019, trupul neinsufletit al Tamarei Buciuceanu a fost depus la Teatrul Bulandra, acolo unde admiratorii i-au adus un ultim omagiu.

Tot joi, la ora 18:00, a avut loc o slujba de priveghi facuta de preotii de la Biserica Sf. Gheorghe Nou. Vineri, 18 octombrie, la ora 9:30, Tamara Buciuceanu va fi condusa pe ultimul drum la Biserica Sf. Gheorghe Nou, din centrul Capitalei, urmand ca la ora 13:00 aceasta sa fie ingropata la Cimitirul Sfanta Vineri, potrivit anuntului facut de preotul dr. Emil Nedelea Caramizaru, parohul Bisericii Voievodale Sf. Gheorghe Nou.

