Ioana Tufaru s-a maritat ieri! Momente tandre la Starea Civila intre ea si Ionut! Cum s-a imbracat:

Ioana Tufaru s-a casatorit civil, ieri, cu Ionut Mardare, barbatul cu care are si un baietel.

Ioana Tufar, fiica Andei Calugareanu, s-a casatorit ieri. La ora pranzului, Ioana si Ionut au devenit oficial sot si sotie. O echipa de filmare de la Teo Show a mers la Starea Civila si a filmat momentul in care Ioana Tufaru a spus da si a devenit doamna Mardare.

La Teo Show, Ioana Tufaru si sotul ei, Ionut, au facut declaratii despre evenimentul de ieri. Fiica regretatei Anda Calugareanu se bucura foarte tare ca a reusit sa scape de numele de familie al tatalui ei.

Ioana si Ionut s-au casatorit civil ieri, iar deocamdata nu fac planuri si pentru nunta.

Ce declaratii a facut Ioana Tufaru, ieri, la Teo Show:

Ioana Tufaru: De astazi de la ora 12 sunt oficial doamna Mardare! E mai frumos sa te cheme Mardare decat Tufaru.

Inainte de cununie, Ioana a dat un scurt interviu: Sunt foarte pregatita si emotionata. Doamne ajuta sa fie bine, asa cum a fost si pana acum!

Dupa ce amandoi au spus da, Ioana Tufar si Ionut Mardare au facut poze cu certificatul de casatorie si cu invitatii de la eveniment.

Ioana: Am emotii, au venit persoane foarte dragi sufletului meu. De azi sunt doamna Mardare, sa nu va mai aud cu Tufaru. E cu acte in regula acum. Am motivele mele sa nu mai vreau sa fiu Tufaru, nu vreau sa le discut intr-o zi atat de fericita din viata mea. In ianuarie facem cinci ani de relatie. Eu am fost geloasa. Motive nu mi-a dat, dar ma gandesc ca eu nu sunt Miss Europa, poate vede una mai frumoasa decat mine si fuge.

Am vrut sa scap si de acest nume pe care l-am purtat pana acum, am vrut sa ma rup de trecut, de tot ce a insemnat trecutul meu, inclusiv de nume. Am devenit o cu totul alta persoana de cinci ani, de cand am aceasta familie. Mi se falfaie de ce zice lumea! As fi mai mandra daca mi s-ar spune Calugareanu-Mardare. In acte voi fi doar Mardare. Nu pot sa cer mai mult decat am, ce sa-mi doresc mai mult? Am invitat putine persoane, dar care sunt aproape sufletului meu. Sunt foarte putine, intr-adevar. Nu mai vreau copii, imi ajunge Luca, e suficient. Deocamdata mai stam, probabil la anul sa facem nunta.

Ionut: Mai buna ca nevasta-mea nu e niciuna!

