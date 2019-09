Ioana Tufaru se casatoreste in aceasta luna: „De data asta e pe bune”

ioana tufaru

Fiica regretatei artiste Anda Calugareanu, Ioana Tufaru, se casatoreste pe 17 septembrie! Ioana s-a gandit sa faca pasul cel mare, de data asta, pe bune. Va ajunge la primarie alaturi de partenerul ei si de micutul de 4 anisori pe care il are. Femeia a depus deja actele la starea civila, la Sectorul 3, unde va spune „Da” in fata celui cu care a format o familie.

Ioana Tufaru devine doamna Mardare pe 17 septembrie

Ioana Tufaru are de gand ca pana atunci sa mai dea jos din kilogramele in plus pentru a arata cat mai bine in rochie. Fiica fostei mari cantarete isi va schimba numele in Mardare, dupa ce va semna contractul de casatorie. Ioana trebuia sa se casatoreasca inca de anul trecut, insa un eveniment nefericit s-a abatut in viata celor doi porumbei. Tatal iubitului ei a decedat, asa ca au trebuit sa amane nunta.

Evenimentul nu va fi unul fastuos, ci organizat dupa posibilitati. De altfel, chiar Ioana a spus recent ca nu isi doreste o nunta cu tam-tam, ci una care sa se potriveasca stilului lor de viata, unul modest. La nunta vor participa doar persoanele cele mai apropiate, asa cum s-a intamplat si la botezul baietelului ei de 4 anisori, Luca.

I. Tufaru: „Ne-am mutat tot in ograda domnului Becali”

„Ne-am mutat tot in „ograda” domnului Becali, sa spun asa, dar in alta zona. Am plecat din Berceni, in Preciziei, Militari. E mult mai bine aici dintr-o sumedenie de motive. In primul rand, aveam problema transportului pentru ca de la Aparatorii Patriei trebuia sa luam un autobuz care ba venea, ba nu venea. Hai, poate as fi acceptat si asta, daca nu erau vecinii extrem de galagiosi”, a declarat Ioana pentru wowbiz.ro.

„Luca nu se putea odihni cum trebuie, asa ca am mers la Pipera, la biserica, sa ne intalnim cu domnul Becali si i-am spus pasul nostru. El a luat imediat atitudine pentru ca tine la Luca, si ne-a mutat in Militari. Garsoniera este putin mai mare, zona este foarte linistita, oamenii sunt mult mai civilizati, iar gradinita celui mic este relativ aproape de casa. Deci, numai avantaje”, a mai povestit Ioana Tufaru.

