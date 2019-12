Iohannis 2.0. Mostenirea

"Fiecare presedinte defineste pentru presedintii ulteriori limitele functiei. Klaus Iohannis e foarte diferit de Traian Basescu, dar in multe dintre actiunile sale din urmatorii ani va lua in calcul si ce a facut Traian Basescu, asa cum a luat si Traian Basescu in calcul mandatele lui Emil Constantinescu si Ion Iliescu", spunea sociologul Barbu Mateescu intr-un interviu pe care mi l-a acordat in decembrie 2014, la foarte scrut timp dupa ce Klaus Iohannis a castigat alegerile.