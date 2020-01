Iohannis a facut anunțul! Ce are de gand cu legea majorarii alocațiilor pentru copii

Președintele Klaus Iohannis a declarat, întrebat ce va face cu legea care vizează majorarea alocațiilor pentru copii, că în prezent nu are de gând să refuze promulgarea actului normativ. Șeful statului a precizat că termenul pentru promulgare este 18 ianuarie. „Proiectul de lege are termen de promulgare 18 ianuarie. La acest moment nu am de […]

The post Iohannis a făcut anunțul! Ce are de gând cu legea majorării alocațiilor pentru copii appeared first on Cancan.ro.