Iohannis a fost primit cu aplauze la Sibiu cand a sosit la summit-ul UE

Presedintele Klaus Iohannis a fost primit in aplauze, joi, in Piata Mare din Sibiu. Seful statului participa la summit-ul UE, care se desfasoara la Primarie.



Oamenii stransi la fata locului l-au aplaudat pe presedinte si au scandat "Iohannis, Iohannis, Iohannis!". "Va iubim", i-au mai strigat sibienii.



"O zi frumoasa, un eveniment frumos, e o zi mare pentru Romania. Incepe Summitul de la Sibiu, astazi, de Ziua Europei, Europa vine in Romania. Peste cateva minute incep liderii de state sa soseasca aici, in Piata Mare, ne vom intruni si vom decide cum va arata viitorul UE, avem pregatita o declaratie pentru cetatenii europeni, declaratia de la Sibiu, care va arata ca suntem hotarati, uniti, stim ce vrem", a declarat presedintele in fata jurnalistilor.

Liderii politici din Europa se afla joi la Sibiu, unde pe parcursul zilei au loc intalniri cruciale pentru viitorul Uniunii.



Dimineata a inceput cu Summitul liderilor Popularilor Europeni si va continua cu reuniunea informala a sefilor de state si guverne UE, in cadrul Summit-ul de la Sibiu.



Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, premierul Ungariei, Viktor Orban, precum si Donald Tusk, Jean Claude Juncker, Antonio Tajani, Frans Timmermans si Manfred Weber sunt doar cativa dintre cei care se afla astazi la Sibiu.



In cadrul intalnirilor vor fi discutate chestiuni de maxima importanta pentru viitorul UE. De exemplu, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a anuntat ca va propune reformarea Uniunii prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledand pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.



Marii absenti de la Sibiu sunt insa Guvernul, precum si reprezentantii partidelor ce formeaza coalitia de guvernamant, PSD si ALDE. Socialistii europeni vor avea si ei o reuniune, insa niciun membru PSD nu a fost invitat, avand in vedere inghetarea relatiilor dupa actiunile impotriva justitiei si statului de drept.

