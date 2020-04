Iohannis a prelungit starea de urgența. Iata ce prevede decretul

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, într-o declarație de presă la Cotroceni, că a semnat decretul pentru prelungirea stării de urgență, în contextul COVID-19. „Am emis astăzi decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență pe întregul teritoriu al României pentru a putea fi luate în continuare cele mai eficiente măsuri de The post Iohannis a prelungit starea de urgență. Iată ce prevede decretul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.