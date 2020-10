Iohannis a primit premiul 'Otto cel Mare': Accept acest premiu european in numele compatriotilor mei

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, miercuri, în Germania, premiul 'Otto cel Mare' pentru "onorarea marilor merite în procesul european de unificare". "Sunt deosebit de onorat să primesc premiul 'Otto cel Mare', care are o semnificaţie specială nu numai pentru oraşul Magdeburg şi pentru Germania, ci şi pentru ideea unei Europe unite în jurul valorilor şi idealurilor democratice. Cu atât mai mult mă onorează acest premiu, cu cât ne aflăm într-un oraş încărcat de istorie, într-o catedrală martoră a trecutului tumultos al Europei, Domul din Magdeburg. (...) Accept acest premiu european în numele compatrioţilor mei. Susţinerea lor entuziastă pentru cauza europeană, pentru valorile şi principiile care ne unesc în Europa îmi dă încredere să acţionez în continuare pentru ca România să se afle, alături de celelalte state membre, alături de Preşedinţia germană a Consiliului Uniunii Europene, în centrul procesului de consolidare a proiectului european. Consider acest premiu o reconfirmare a crezului permanent al ţării mele într-o Europă unită în pace şi democraţie. Acest premiu este şi un îndemn pentru mine, personal, de a transmite mai departe cetăţenilor români, mai ales tinerilor, convingerea că împreună vom reuşi să depăşim multiplele provocări ale lumii de astăzi", a spus Iohannis. El şi-a exprimat încrederea că eforturile Preşedinţiei germane a Consiliului UE se vor materializa în avansarea proiectului european, prin soluţii care să aducă beneficii tuturor statelor membre, şi a dat asigurări privind sprijinul României. Şeful statului a subliniat necesitatea unităţii, coeziunii şi solidarităţii pentru consolidarea proiectului european. "Aceste principii sunt cu atât mai importante în contextul crizei sanitare cu care ne confruntăm. Este evident că un răspuns adecvat la o criză de asemenea dimensiune şi cu implicaţii atât de complexe nu poate fi decât un răspuns european comun şi coordonat" a afirmat Iohannis. El a arătat că Pachetul de relansare economică reprezintă o dovadă clară a solidarităţii şi unităţii europene. "Trebuie să construim pe baza solidarităţii, a coeziunii şi a unităţii, atât ca principii generale, cât şi în susţinerea unor iniţiative concrete", a mai spus Klaus Iohannis. De asemenea, şeful statului a menţionat necesitatea convergenţei, menţinerea şi dezvoltarea realizărilor proiectului european. "Realitatea recentă ne-a arătat că nu izolarea, acţiunea individuală sau replierea naţionalistă reprezintă soluţia pentru statele membre şi cetăţeni, ci acţiunea comună în întărirea competenţelor europene şi în dezvoltarea mecanismelor europene de acţiune. Este nevoie, aşadar, să demonstrăm leadership. Astfel, proiectul european va ieşi întărit din această grea încercare! Pe de altă parte, criza a arătat că suntem interdependenţi nu numai în interiorul Uniunii, dar şi în raport cu mediul global. Pe acest fond ni s-a întărit convingerea că trebuie să consolidăm legătura transatlantică, care este de importanţă vitală pentru noi şi reprezintă fundamentul civilizaţiei occidentale", a adăugat Iohannis. El a susţinut că un rol global consolidat al Uniunii este cu atât mai important cu cât aceasta reprezintă o forţă la nivel internaţional şi un exemplu pentru alte naţiuni în domenii multiple, inclusiv lupta împotriva schimbărilor climatice şi susţinerea multilateralismului eficient şi pragmatic. "Sunt ferm convins că o Uniune puternică - atât intern, cât şi pe plan global - va continua să aducă bunăstare şi securitate cetăţenilor săi, va continua să inoveze, să facă faţă provocărilor tehnologice şi să gestioneze crize majore, să fie un actor economic competitiv, precum şi un model de democraţie şi valori", a spus şeful statului. El a evocat şi relaţiile diplomatice româno-germane, punctând că legăturile dintre cele două ţări sunt puternice şi privilegiate. "Germania este gazda uneia din cele mai mari comunităţi româneşti în afara graniţelor, care reprezintă un model de integrare în societatea germană, contribuind la bunăstarea statului german şi la diversitatea socio-culturală. Totodată, prezenţa etnicilor germani în România, vizibilă prin numeroase oraşe şi aşezări înfloritoare, biserici, colecţii muzeale, tradiţii culturale, prin sistemul de învăţământ cu predare în limba germană, a creat o punte de legătură solidă între statele noastre", a evidenţiat Iohannis. Discursul Laudatio a fost rostit de către Heiko Maas, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, care a afirmat că preşedintele Iohannis este un "laureat demn, un mare european şi un prieten al Germaniei". La ceremonie au fost prezenţi şi soţia şefului statului, Carmen Iohannis, primarul general al oraşului Magdeburg, Lutz Trumper, ministrul Justiţiei al Landului Saxonia Anhalt, Anne Marie Keding. Înainte de ceremonie, şeful statului a avut o întâlnire cu ministrul german al Afacerilor Externe, la care a participat şi ambasadorul României în Germania, Emil Hurezeanu. Premiul 'Otto cel Mare' este acordat, o dată la doi ani, personalităţilor şi organizaţiilor care au merite deosebite în procesul european de unificare şi în promovarea gândirii europene. AGERPRES/(A, AS - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sura foto: www.presidency.ro