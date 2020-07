Iohannis a promulgat Legea care acorda noi drepturi oamenilor persecutati politic, celor deportati sau luati prizonieri

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanelor persecutate politic de dictatura instaurata din data de 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, au dreptul la o indemnizatie lunara de 350 lei, pentru fiecare an de internare abuziva in spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu.