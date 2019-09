Iohannis a respins propunerile de miniștri interimari: Premierul sa mearga de urgența in Parlament

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, că respinge categoric propunerile făcute de premierul Viorica Dăncilă pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dăncilă în Parlament pentru votul de validare. “Criza în care ne aflăm este generată de PSD prin comportamentul iresponsabil față de guvernarea României. The post Iohannis a respins propunerile de miniștri interimari: Premierul să meargă de urgență în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.