Iohannis a retras decoratia Spitalului de Urgenta Suceava. In campanie a inaugurat ambulatoriul cu Flutur (Video)

Presedintele Klaus Iohannis a retras Ordinul "Meritul Sanitar" in grad de Cavaler oferita Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, in urma gravelor deficiente in activitate constatate in perioada starii de urgenta provocate de pandemia de COVID-19, de natura sa anuleze orice rezultate meritorii obtinute anterior.