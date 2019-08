Iohannis: Am adoptat impreuna cu presedintele Trump o declaratie comuna importanta pentru progresul Parteneriatului strategic

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că a adoptat împreună cu omologul său american, Donald Trump, o declaraţie comună, document esenţial pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA. "Am adoptat împreună o declaraţie comună. Este prima dată când am făcut acest pas. Este un document foarte important pentru progresul Parteneriatului strategic dintre România şi SUA. Este esenţială dezvoltarea acestui Parteneriat în toate domeniile sale", a spus şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Ambasada României în SUA, după întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump. AGERPRES/(editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Preşedintele Iohannis a primit de la Donald Trump o şapcă inscripţionată "Make Romania great again" Iohannis, la întâlnirea cu Trump: Sper că vom discuta despre lupta anticorupţie din România; avem rezultate bune Trump despre eliminarea vizelor pentru români: Este o chestiune la care ne gândim Trump, la întâlnirea cu Iohannis: Mi-ar plăcea să vizitez România Preşedintele Klaus Iohannis, primit la Casa Albă de Donald Trump Preşedinţii Iohannis şi Trump vor adopta o declaraţie comună privind întărirea relaţiilor dintre România şi SUA Relaţii bilaterale între România şi Statele Unite ale Americii