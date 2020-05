Iohannis, amendat de CNCD pentru discriminare etnica

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), întrunit în ședința de soluționare a petițiilor în data de 20 mai 2020, a decis amendarea președintelui României pentru discursul în care a salutat PSD în limba maghiară. Afirmația pentru care a fost amendat Klaus Iohannis: „ Jó napot kívánok, PSD! (Vă doresc o zi bună, PSD).Este […] The post Iohannis, amendat de CNCD pentru discriminare etnică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.