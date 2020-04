Iohannis anunta ca va fi prelungita cu inca o luna starea de urgenta

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că "va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă". În acest sens, şeful statului a spus că textul decretului va fi elaborat în această săptămână, iar săptămâna viitoare va decreta starea de urgenţă pentru încă o lună. Klaus Iohannis a avut, luni, la Cotroceni, o şedinţă de evaluare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban şi mai mulţi membri ai Guvernului. "Trăgând linie şi adunând, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. În acest fel, am solicitat Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în acest decret. În cursul acestei săptămâni, vom elabora textul decretului şi la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret care va prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile", a afirmat şeful statului. El a adăugat că "această perioadă este absolut necesară pentru a ţine evoluţia epidemiei sub control". AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Iohannis: Nu suntem încă la vârful epidemiei; nu e cazul să ne relaxăm Iohannis: România va trimite o echipă de medici şi asistenţi medicali în Italia