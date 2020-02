Iohannis are la ANI un dosar ținut la pastrare (Luju.ro)

Informație bombă dezvăluită în ordonanța prin care soții Iohannis au primit clasare în dosarul caselor. Președintele Klaus Iohannis are dosar la Agenția Naționala de Integritate, dar acesta a fost pus la păstrare pe timpul cât ocupa funcția de președinte al României. Dezvăluirea este făcută de luju.ro, după ce procurorii Parchetului General au decis clasarea dosarului format The post Iohannis are la ANI un dosar ținut la păstrare (Luju.ro) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.