Iohannis are propria realitate: Deficitul a crescut un pic. Economia iși revine

Președintele Klaus Iohannis susține că un deficit de 9,1% pentru anul 2020 înseamnă că acesta a crescut "doar un pic". De asemenea, Klaus Iohannis a preluat explicațiile lui Florin Cîțu și susține că revenirea în "V" a economiei este o certitudine. "Revenirea în V este o realitate, este demonstrată de toate statisticile. Noi nu vrem […]