Iohannis, atac furibund la PSD: Declaratii de presa dupa turul I al alegerilor prezidentiale

În aceste momente, Klaus Iohannis, președintele României ține o conferință de presă la sediul PNL din capitală:„Mulțumesc tuturor românilor care m-au votat pe mine, dar și diasporei. Noul Guvern Orban a organizat impecabil partea care revine guvernului în alegerile prezidențiale și nu am avut evenimente notabile. Alegerile au fost o victorie pentru mine și un eșec pentru PSD.PSD, în ultimii trei ani, de când guvernează, ne-a făcut să ajungem într-o stare de disperare. Au încercat să-și înșurubeze pilele și neamurile în instituțiile publice. Au atacat firmele private, au atacat tot, tot ce a funcționat în România. Românii le-au dat câteva lecții social democraților. Primul pas semnificativ s-a făcut la alegerile europarlamentare și al referendum când s-a spus stop asaltului PSD-ist asupra justiției. Nici Parlamentul nu i-a mai răbdat. Duminica trecută, românii au spus clar că nu mai vor PSD. Despre mine, am dovedit că știu să reprezint România bine în lume și că pot să coagulez forțele democratice în România și în acest sens s-a produs schimbarea de guvern. La finalul mandatului am dovedit că știu să opresc PSD-ul”, a transmis președintele României.„De ce nu accept o confruntare directă? Vasilia Viorica Dăncilă a fost foarte activă în a guverna împotriva României. Doamna Dăncilă este reprezentanta unui partid care a guvernat împotriva României și se așteaptă să fie tratată cu mare respect ca și cum, până acum, ar fi luptat pentru țara asta. Înțeleg perfect nevoia de a avea o dezbatere reală a candidaților din turul II. Cum nu accept o dezbatere cu Viorica Dăncilă, voi organiza eu o dezbatere săptămâna viitoare, marți seară, alături de echipa mea. Va fi o discuție deschisă, așezată, care, cu siguranță, va fi pe placul României”, a mai transmis acesta.„România, cu PSD la guvernare, a pierdut foarte multe oportunități. Au fost ani complicați pentru România și pot să spun în acest moment, că am reușit să țin România pe linia clară și să evităm criza politic㔄Eu și cu PNL am spus că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru situația actuală a României. Am spus-o în trecut și o susțin și acum.„Am fost plecat în cinci ani, în total, în trei vacanțe. Chiar și așa, am lucrat. Președintele nu are concediu. Din păcate, în ultimii doi ani, nu am mai avut vacanțe pentru că am păzit România de PSD”, a transmis Klaus Iohannis când a fost întrebat de vacanțele sale pe perioada mandatului de președinte.„Eu voi sprijini în continuare, ferm și declarat, lupta anticorupție din România. Dacă au fost abateri, există Inspecția Judiciară. Eu m-am exprimat politic pentru lupta anticorupție, am lăudat activitatea DNA”„Nu am cunoscut-o înainte să o numesc prim-ministru pe doamna Dăncilă și este o dezamăgire pentru mine. Pot să spun că-mi pare rău, însă, la momentul acela, a fost o majoritate PSD în Parlament.