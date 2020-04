Deputatul USR Cătălin Drulă consideră că declarația președintelui Klaus Iohannis pe tema Ținutului Secuiesc a fost un discurs „inflamatoriu naționalist”. „Că PSD este incompetent și încearcă permanent combinații dubioase știm cu toții. I-am spus-o și președintelui Iohannis pe când decidea «să le mai dea o șansă». Dar de aici și până la folosirea unui discurs […] The post Iohannis, atacat din USR: Accente vadimiste și discurs inflamatoriu naționalist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.