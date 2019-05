Iohannis atenteaza la Curtea Constitutionala

Sorin Rosca Stanescu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din nou presedintele Klaus Iohannis este promotorul unui grav incident. Care reprezinta si o noutate absoluta. El desemneaza in calitate de presedinte pentru Curtea Constitutionala o persoana care a atentat la independenta institutiei. Este vorba de Simina Tanasescu, consilier prezidential pana anul trecut, cand a parasit institutia printr-o demisie fortata. Tocmai in urma incidentului la care m-am referit. Ce va face Parlamentul? O va numi sau nu? In 2018, incidentul creat de institutia prezidentiala prin intermediul Siminei Tanasescu a tinut zile in sir capul de afis al agendei publice. Simina Tanasescu, consilier juridic la Cotroceni, i-a solicitat judecatorului CCR Petre Lazaroiu o intalnir ...