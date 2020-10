Iohannis: Autoritațile au și greșit, dar nu e haos

Președintele Klaus Iohannis a admis, luni seara, în cadrul unei conferințe de presă, că autoritățile centrale au luat măsuri bune, dar au făcut și greșeli, însă susține că este o situație specială în care fiecare învață din mers. ”Întreaga societate a fost aruncată în haos de această pandemie și evident și școlile. În toată această […] The post Iohannis: Autoritățile au și greșit, dar nu e haos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.