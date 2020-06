Iohannis, catre cei care vor ridicarea restricțiilor: Ori ești precaut, ori ești prost

Klaus Iohannis și-a ieșit din fire, joi seara, în încercarea de a convinge pentru continuarea stării de alertă, spunând despre cei care vor ridicarea restricțiilor că ori trebuie să fie precauți, ori sunt proști. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că dorește ca starea de alertă să fie prelungită într-o variantă „mai simplă, mai suplă”, […] The post Iohannis, către cei care vor ridicarea restricțiilor: Ori ești precaut, ori ești prost appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.