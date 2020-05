Iohannis cere CCR imposibilul: revizuirea deciziei in cazul Kovesi

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut marţi o nouă declaraţie de presă, în care a pus în prim-plan, înaintea situației pandemice care afectează țara noastră, decizia CEDO în ce priveşte destituirea de la şefia DNA a Laurei Codruta Kovesi. Iohannis a demis-o pe Kovesi după o decizie a CCR, însă astăzi, după anunţul de la Strasbourg, […] The post Iohannis cere CCR imposibilul: revizuirea deciziei în cazul Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.