Iohannis cere Guvernului sa revina asupra acordului cu Biserica: “Stați acasa! Altfel, dupa sarbatori, vom avea inmormantari!”

Președintele Klaus Iohannis a criticat dur acordul încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă Română, privind măsurile de Paște și a cerut premierului și ministrului Vela să revină asupra acestuia. Iohannis a subliniat încă de la începutul discursului că nu avem niciun motiv de relaxare, din moment ce s-a luat măsura prelungirii, prin decret The post Iohannis cere Guvernului să revină asupra acordului cu Biserica: “Stați acasă! Altfel, după sărbători, vom avea înmormântări!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.