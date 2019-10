Iohannis convoaca vineri partidele la consultari și ia in calcul alegerile anticipate

Vineri dimineaţă la ora 11,00 partidele sunt chemate la o primă rundă de consultari pentru formarea unui nou Executiv. Iohannis a spus că în cadrul discuţiilor va fi abordată inclusiv tema alegerilor anticipate. Viitorul guvern va avea de rezolvat urgent chestiuni extrem de importante, de la desemnarea unui candidat eligibil pentru functia de comisar european, The post Iohannis convoacă vineri partidele la consultari și ia in calcul alegerile anticipate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.